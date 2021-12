Oud-Formule 1-coureur Jean Alesi riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en een fikse boete van 150.000 euro na het uithalen van een ‘slechte grap’. Ook zoon Giuliano Alesi moet als medeplichtige voor de rechter verschijnen.

Alesi heeft naar eigen zeggen “een slechte grap” uitgehaald met zijn zwager, die in scheiding ligt met zijn zus, meldt het Franse L’Équipe. Hij stak ‘groot vuurwerk’, gekocht in Italië, af in het raamkozijn van het architectenbureau van zijn zwager, “zonder zich voor te stellen dat hij zulke schade zou aanrichten”, zei de plaatsvervangend officier van justitie van Nîmes. De explosie veroorzaakte flinke schade aan de luiken en het inbraakwerende glas is daarbij kapotgegaan.

Alesi zou hebben toegegeven dat hij inderdaad vuurwerk had afgestoken bij het architectenbureau. Hij omschreef het zelf als een ‘slechte grap’. De zwager gaf aan dat hij “geen problemen” had met de oud-Formule 1-coureur, maar diende wel een klacht in voor de schade aan zijn kantoor.

De ‘slechte grap’ kan Jean Alesi duur komen te staan. Hij riskeert namelijk een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en een boete van maar liefst 150.000 euro. Ook zoon Giuliano, die vorig jaar nog actief was in de Formule 2, moet voor de rechter verschijnen. Hij was aanwezig op het moment dat zijn vader het vuurwerk afstak en wordt als medeplichtige gezien. Ze moeten in januari 2023 voor de rechter verschijnen.

