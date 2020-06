Zo duur is autosport: Jean Alesi verkocht Ferrari F40 om F2-campagne zoon te betalen

Hoewel er in de Formule 1 vanaf volgend jaar een uitgavelimiet geldt, blijft het beklimmen van de autosportladder ontzettend duur. Dat bewijst het verhaal van voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi. De Fransman verkocht zijn Ferrari F40, een iconische auto, om de Formule 2-campagne van zijn zoon Giuliano te bekostigen. “Dit wordt een rampseizoen voor Formule 2-coureurs.”

Hoewel de financiële problemen van de Formule 1-teams de autosportwereld in de ban houden, zijn zij niet de enigen die het moeilijk hebben. Ook de Formule 2 en 3-teams kwamen door het uitblijven van het seizoen in de problemen. De vrees bestaat zelfs dat teams uit beide opstapklassen niet zullen overleven als gevolg van de coronacrisis.

“Dit jaar wordt een nachtmerrie”, vertelt Jean Alesi aan Sky Sports. Alesi’s zoon Giuliano komt dit jaar in de F2 uit voor BWT HWA Racelab. “We hebben het (in de Formule 1, red.) gehad over een budgetlimiet, maar er werd niets afgesproken voor de Formule 2. Ze hebben niets veranderd aan de fee, dus ik weet zeker dat veel coureurs dit seizoen niet zullen afmaken. Dit wordt een rampseizoen voor Formule 2-coureurs”, voorspelt de Fransman.

Lees ook: Flashback ’89: Stormachtig debuut Jean Alesi: ‘Stond ineens naast Senna, Mansell en Prost!’

Racen in de opstapklassen is ontzettend duur. Zo duur dat Alesi zijn Ferrari F40 moest verkopen om het seizoen van zijn zoon te bekostigen. “Ik ben een ex-Formule 1-coureur, ik heb connecties, en zelfs ik moest mijn Ferrari F40 verkopen om het budget voor mijn zoon rond te krijgen om in de Formule 2 te racen”, vertelt Alesi. “Waarom? Omdat het bijna mission impossible is om sponsoring te vinden. Het is te duur en toch wil niemand iets veranderen.“

“Om een Ferrari F40 in de garage te hebben of om mijn zoon te zien racen, daar hoef ik niet eens over na te denken. Dan kies ik voor het racen… en die F40, ik ben toch te oud om ermee te rijden”, besluit Alesi met een kwinkslag.

Lees ook: Formule 2-grid compleet, Williams-testcoureur Nissany krijgt laatste zitje