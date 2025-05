Voormalig wereldkampioen Damon Hill prijst Zak Brown voor zijn aandeel in de wederopstanding van McLaren. In een mum van tijd slaagde het team erin om races te winnen en een dominante kracht binnen de Formule 1 te worden. In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna hebben de papaja’s al een comfortabele voorsprong opgebouwd in het constructeurskampioenschap. Mede dankzij Zak Brown zou het team ‘bijna onverslaanbaar’ zijn.

Onder leiding van Zak Brown herstelde McLaren zich na de dieptepunten van de jaren 2010 met motorleverancier Honda. Langzaam maar zeker heroverde de Britse renstal een plekje in de voorhoede en in 2024 volgde ineens de doorbraak. Na een weinig verheffende seizoensstart won Lando Norris de GP van Miami en stevende het team af op een titelstrijd. Bij de coureurs moesten Norris en Piastri het uiteindelijk afleggen tegen Max Verstappen, maar in het constructeurskampioenschap was de eerste trofee in meer dan twintig jaar een feit.

Terug naar de hoogtijdagen

Die vorm lijkt zich dit seizoen te hebben voortgezet – McLaren geniet een voorsprong van liefst 105 punten bij de teams en Oscar Piastri leidt een één-tweetje bij de coureurs. Teambaas Andrea Stella speelde een belangrijke rol binnen deze revolutie, maar volgens Damon Hill legde Zak Brown al veel eerder de basis voor het huidige succes. “Ik zag Zak (Brown, red.) na de GP van Miami weer compleet uit zijn dak gaan in de hospitality unit van McLaren”, aldus Hill tegenover BBC.

“Hij is in zijn nopjes met het team”, vervolgde de Britse oud-kampioen. “Ze hebben dan ook fantastisch werk geleverd. Hij heeft die mensen op hun plek gezet. Hij heeft dit team nieuw leven ingeblazen. In de laatste drie races hebben ze honderd procent een perfect resultaat neergezet. Dat is een statistiek die teruggaat tot de hoogtijdagen van Mika Häkkinen.” Piastri’s zege in Miami was zijn derde overwinning op rij – de eerste McLaren-hattrick sinds die van de Finse kampioen in 1998. “Natuurlijk is Zak Brown dan blij”, besloot Hill. “McLaren herovert de reputatie die ze lang geleden al eens hadden; een team dat in alle opzichten bijna onverslaanbaar is.”

