Oud-Formule 1-coureur Damon Hill denkt dat het voor Lando Norris zeker niet bij één wereldtitel blijft. De wereldkampioen van 1996 voorspelt zelfs nog ‘drie of vier’ titels voor zijn landgenoot, al is het daarbij nog de grote vraag hoe erg teamgenoot Oscar Piastri gebrand is op revanche: ‘Oscar zal vastberaden zijn om te voorkomen dat Lando hem opnieuw verslaat’.

Lando Norris pakte afgelopen GP Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. De Brit had aan een kleine voorsprong van twee WK-punten op Max Verstappen genoeg om de winst in het coureurskampioenschap veilig te stellen. Norris werd zo de elfde Britse wereldkampioen, in navolging van onder meer Damon Hill. Volgens diezelfde Hill zal zijn landgenoot zich echter in de toekomst bij een nog exclusiever clubje scharen.

LEES OOK: Herbert verwacht ‘hele moeilijke start’ van 2026 voor Alpine: ‘Het is daar chaos’

“Hij heeft het gedaan en dat geeft veel voldoening”, vertelt de Formule 1-kampioen van 1996 over de titel van Norris in de Stay on Track-podcast. “Hij zal zich tot op zekere hoogte kunnen ontspannen nu. Het is een kwestie van hoeveel hebzucht je hebt om te winnen. Ik dacht altijd dat Michael (Schumacher, red.) genoeg zou hebben als hij één, twee, drie, vier of vijf kampioenschappen had gewonnen, maar toen won hij er nog één of twee. Sommige mensen worden daardoor gemotiveerd om meerdere kampioenschappen te winnen. Ik denk zeker dat Lando meer dan één titel in zich heeft. Waarschijnlijk drie of vier.”

Piastri

Norris pakte de titel nadat zijn teamgenoot Oscar Piastri nog het langst aan de leiding had gelegen in het coureurskampioenschap. Hill voorziet daarom dat de Australiër nog wel eens de grootste hindernis kan vormen voor een volgende titel voor zijn landgenoot. “Oscar zit in hetzelfde team als Lando, en Oscar presteerde niet bepaald ondermaats”, stelt Hill. “Hij zal uitzoeken hoe hij kan voorkomen dat dat opnieuw gebeurt (verliezen van de titel, red.). Ze hebben allebei een titelstrijd met zichzelf en Max aan het einde meegemaakt. Daar zullen ze enorm veel van hebben geleerd.” Hill voorspelt daarom alvast voor McLaren voor het aankomende seizoen: “Het wordt een sterk coureursduo, maar er zal binnen het team meer vastberadenheid zijn vanuit Oscar om te voorkomen dat Lando hem opnieuw verslaat.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)