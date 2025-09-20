Oud-Mercedes-topman Norbert Haug houdt nog het vertrouwen in een vijfde wereldtitel voor Max Verstappen in 2025. De voormalig vice-president van de Zilverpijlen ziet de indrukwekkende triomftocht van Verstappen op Monza niet als een eenmalig succes, en denkt dat de huidig wereldkampioen in de resterende acht Grands Prix het gat naar de twee McLaren-coureurs nog wel kan overbruggen.

94 punten. Dat is het huidige verschil tussen huidig kampioenschapsleider Oscar Piastri en titelverdediger Max Verstappen. De Nederlander kijkt met nog acht Grands Prix te gaan dit seizoen tegen een forse achterstand aan in het wereldkampioenschap. Verstappen gaf zelf al eerder de hoop op een vijfde wereldtitel dit jaar op, en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het in 2025 niet meer gebeuren.

Toch is er nog één persoon die het vertrouwen houdt in Verstappen, en de steun komt uit onverwachte hoek. Voormalig Mercedes-topman Norbert Haug ziet Verstappen na zijn dominante zege in Monza nog steeds als kandidaat voor de titel. “Ik vind dat absoluut realistisch”, vertelt Haug aan Deutschen Presse-Agentur. “Alleen al in de resterende acht hoofdraces zijn er nog tweehonderd punten te verdienen, plus alle punten die bij de sprintraces te winnen zijn.”

‘Superieure overwinning in Monza’

Haug doet zijn uitspraken na de GP Italië, waar Verstappen bijna twintig seconden voor tweede plaats Lando Norris over de finishlijn kwam. “Wie Verstappens superieure overwinning in Monza heeft meegemaakt en het nodige inzicht heeft, weet dat dit geen eenmalig succes was dat specifiek door het circuit kwam”, vervolgt de voormalig vice-president van Mercedes. “Natuurlijk zegt iedereen dat de twee McLaren-coureurs punten van elkaar afpakken. Voor mij is deze strijd zonder teamorders echter de enige juiste manier om eerlijke autosport te bedrijven. Als de wereldtitel dan verloren gaat, dan is dat maar zo. Ik spreek hier uit een pijnlijke ervaring.”

Haug stond aan het hoofd van Mercedes Motorsport, waartoe ook de Formule 1-activiteiten behoren, toen in 2007 teamgenoten Fernando Alonso en Lewis Hamilton bij McLaren Mercedes een titelstrijd uitvochten. Uiteindelijk ging toenmalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen er toen met de wereldtitel vandoor.

