Voormalig plaatsvervangend Force India-teambaas Robert ‘Bob’ Fernley is op 70-jarige leeftijd overleden. De in India geboren Brit was jarenlang het gezicht van het team van Force India, waar hij gold als de rechterhand van de omstreden eigenaar Vijay Mallya.

Het sportieve hoogtepunt bij Force India beleefde Fernley in de jaren 2015, 2016 en 2017 met eenmaal een vierde en tweemaal een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team ging een jaar later failliet en werd toen in de zomer over genomen door de Canadese miljardair Lawrence Stroll, die de renstal omdoopte tot Racing Point, het huidige Aston Martin. Ferney was na zijn periode bij Force India ook nog enige tijd hoofd van de single-seater commissie bij de FIA.

