In zijn streven Aston Martin naar nieuwe hoogten te brengen, lijkt eigenaar Lawrence Stroll verder te werken aan een ingrijpende personeelsrevolutie binnen het team. Volgens f1-news.eu gaat Mattia Binotto, voormalig teambaas van Ferrari, bij de Britse renstal zijn rentree maken in de Formule 1: hij zou er Chief Technical Officer (CTO) worden.

Binotto zou met zijn komst de positie innemen van Andrew Green, die sinds begin vorig jaar vacant is. In zijn nieuwe rol zou Binotto de baas worden van Dan Fallows, de huidige technisch directeur van Aston Martin. Hoewel Fallows verantwoordelijk blijft voor het ontwerpen van de auto’s, zou Binotto zich volgens de Italiaanse website gaan richten op het opzetten van technische structuren.

Fallows en teambaas Mike Krack blijven de dagelijkse operaties van het team beheren. De toevoeging van Binotto zou een significante versterking betekenen voor Aston Martin, gezien zijn uitgebreide ervaring en technische kennis. Stroll ziet in Binotto de ideale man samen met Whitmarsh de technische richting van de renstal te bepalen. De ambitieuze topman hoopt met de Italiaan aan boord dat Aston Martin zich verder kan ontwikkelen en concurreren met de topteams. Zijn terugkeer zou niet alleen een belangrijke versterking betekenen voor het team, maar ook een signaal aan de concurrentie dat Aston Martin vastbesloten is een leidende rol te gaan spelen in de sport.