Alle ogen waren zaterdagavond in Qatar gericht op Max Verstappen, die in zijn negende jaar in de Formule 1 alweer zijn derde wereldtitel wist te veroveren. Franz Tost, in 2015 de eerste teambaas van Verstappen bij Scuderia Toro Rosso, en zijn toenmalige race-engineer Xevi Pujolar zijn allerminst verbaasd over de enorme ontwikkeling van de Nederlander in de afgelopen jaren. “Wie je ook in de auto zou zetten, niemand zou ook maar in de buurt komen van het niveau dat Max laat zien.”

Ondanks zijn jonge leeftijd (26) is Max Verstappen al bezig aan zijn negende seizoen in de koningsklasse. “Max is uiterst getalenteerd en professioneel. Max heeft vanaf zijn entree in de Formule 1 ieder jaar bijgeleerd”, stelt Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso, tegen FORMULE 1 Magazine.

Tost: “Ik denk dat hij in 2021 een grote stap voorwaarts heeft gemaakt en vorig jaar opnieuw. Inmiddels is hij één van de besten in het lezen van een race en er vervolgens het maximale uithalen. Formule 1 is een leerproces. Je komt erin en dan is het een kwestie van ontwikkelen en groeien. Dat is exact wat Max heeft gedaan en waardoor hij nu een ontzettend hoog niveau heeft bereikt, zowel mentaal als fysiek. Het doorlopen van dit leerproces, in combinatie met zijn talent en ervaring, maken dat hij momenteel met afstand de beste coureur op de grid is.”

‘Auto en team zijn goed, Max is buitengewoon’

De doorgaans wat ingetogen Franz Tost denkt dat Max Verstappen de perfectie nadert. “Er is niemand die het beter zou kunnen zijn dan Max”, aldus de Oostenrijker.

VIDEO: F1-coureurs feliciteren Max Verstappen met derde titel

Xevi Pujolar, in het debuutseizoen van Verstappen vier handen op één buik met de Limburger, kan zich volledig vinden in de woorden van Tost. “Als je ziet wat Max nu presteert bij Red Bull, dat is nagenoeg foutloos. De auto en het team zijn heel goed, maar Max is buitengewoon. Welke coureur je ook in die auto zou zetten, geloof me, niemand zou ook maar in de buurt komen van het niveau dat hij nu laat zien.”

“Toen ik Max leerde kennen, was hij nog maar 16 en heel jong. Wel was hij enorm getalenteerd, gretig en gemotiveerd. Het vuur en de passie zijn er nog steeds, maar hij heeft nu ook ervaring in het pakket zitten. Dat totaalpakket maakt hem compleet en heeft hem naar the next level gebracht. Als tiener was hij al beter dan iedereen, maar inmiddels is hij volwassen en is hij twee stappen verder dan de rest.”

