Günther Steiner ligt op ramkoers met zijn oude werkgever Haas en heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Formule 1-team. De zaak gaat onder andere om onbetaalde commissies in de periode 2021 tot en met 2023 en het onrechtmatig gebruik van zijn beeltenis in promotiemateriaal en merchandise. De zaak diende gisteren in de rechtbank van het Amerikaanse Charlotte in de staat North Carolina.

Steiner was teambaas bij Haas in de periode van 2014 tot 2023 en was dus ook al in dienst van het team toen men in 2016 toetrad tot de Formule 1. In januari besloot teameigenaar Gene Haas vanwege de teleurstellende sportieve resultaten om Steiners contract niet te verlengen en in plaats daarvan werd hij vervangen door technisch directeur Ayoa Komatsu. Haas eindigde vorig seizoen met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg als laatste in het constructeurskampioenschap.

‘Haas kan Steiner niet verdiende voordelen onthouden’

In de rechtszaak stelt Steiner dat hij in januari de jaarlijkse uitbetalingen voor het voorgaande jaar zou ontvangen, maar dat Haas Formula bepaalde commissies voor 2021, 2022 en 2023 niet heeft voldaan. De claims van Steiner omvatten volgens de website courthousenews.com contractbreuk, overtreding van de loonwetgeving van North Carolina en ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Steiner werd als teambaas ongekend populair vanwege zijn optreden in de Netflix-hitserie Drive to Survive.

In een bijgevoegde arbeidsovereenkomst deed Günther Steiner afstand van het recht op een juryrechtspraak ten gunste van een rechtszaak. Het is onduidelijk hoeveel schadevergoeding Steiner van het team verlangt.

“Na jaren de voordelen te hebben geaccepteerd van de reputatie, ervaring en diepe connecties van de heer Steiner binnen de sport, kan Haas F1 de heer Steiner niet de voordelen onthouden die hij heeft verdiend”, staat er in het verslag van de rechtszaak. Er zal later uitspraak worden gedaan.

