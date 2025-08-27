Het zinderende titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 werd niet alleen op de baan uitgevochten. Voormalig prestatiecoach Bradley Scanes onthult hoe Verstappen zijn rivaal ook in parc fermé een hak probeerde te zetten – tijdens het raceweekend in São Paulo kreeg de Nederlander een boete van 50.000 euro voor het inspecteren van de achtervleugel van Mercedes. Dat was elke cent waard, stelt Scanes.

Nadat Lewis Hamilton poleposition had veroverd in São Paulo, werd gefilmd hoe Max Verstappen in parc fermé de achtervleugel van Mercedes nauwkeurig bekeek. Red Bull vermoedde destijds dat hun concurrenten profiteerden van een flexibele spoiler, die op het rechte stuk extra snelheid opleverde. Technische controles toonden later aan dat de DRS-klep van Hamilton verder openging dan toegestaan, waardoor hij werd gediskwalificeerd voor de kwalificatie en de sprintrace achteraan moest starten.

Psychologisch spelletje

In een aflevering van de High Performance podcast legde Scanes uit hoe het optreden van Verstappen binnen Red Bull was afgesproken. Het team speelde bewust een psychologisch spelletje om het kampioenschap naar zich toe te trekken. “Brazilië was een goed voorbeeld van de mind games die we toen speelden”, aldus de Brit. “Verstappen ging achter de achtervleugel van Mercedes staan en voelde er bewust aan. Dat was de bedoeling – hij wist dat hij een boete van 50.000 euro zou krijgen, maar geen sportieve straf.”

LEES OOK: Oud-trainer Verstappen onthult: ‘Zo joegen we Hamilton op de kast’

Volgens Scanes had Verstappens actie duidelijk effect; de aandacht verschoof naar Mercedes, dat anders een dominant weekend had beleefd. “Zelfs als er niets was gebeurd, was het de moeite waard geweest”, vervolgde hij. “Iedereen herinnert zich het moddergooien tussen Toto Wolff en Christian Horner, dat breed werd uitgemeten in de media”, lichtte Scanes toe. “Maar ook achter de schermen woedde de strijd tussen Verstappen en Hamilton volop. Zelfs Angela Cullen (fysiotherapeut en vertrouwelinge van Hamilton, red.) bemoeide zich ermee.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.