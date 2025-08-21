Max Verstappen beet tijdens zijn eerste titelstrijd in 2021 niet alleen op de baan van zich af. Ook daarbuiten werden er spelletjes gespeeld, vertelt Bradley Scanes, destijds prestatiecoach van de Nederlandse Formule 1-coureur. Scanes blikt terug op dat bloedstollende seizoen en onthult hoe Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton op slinkse wijze op de kast probeerde te jagen.

Volgens Scanes werden er in 2021 ook ná de verschillende Grands Prix psychologische spelletjes gespeeld. “Een van de grappigste dingen was de tijd die het Max (Verstappen, red.) kostte om zich klaar te maken”, vertelde de Brit in een aflevering van de High Performance podcast. “Toen ik net met hem begon te werken, gingen de top drie na de race altijd naar de afkoelruimte. Lewis (Hamilton, red.) nam daar altijd uitgebreid de tijd; hij wilde zich volledig omkleden en zijn haar doen. Max daarentegen wilde zich zo snel mogelijk opfrissen of gewoon in zijn racepak naar de persconferentie gaan.”

‘Wij zijn nu de baas’

Dat patroon begon Verstappen te irriteren, onthulde Scanes. Waar Hamilton anderen geregeld liet wachten, draaide Red Bull de rollen om. “Naarmate het seizoen vorderde, begonnen we elk onderdeel van Max’ uitrusting te verwisselen”, grijnsde Scanes. “Je zag dat Verstappen echt zijn tijd begon te nemen – we wisselden werkelijk alles om, waardoor Hamilton uiteindelijk op ons moest wachten.”

LEES OOK: Mayländer ziet Verstappen vaak in zijn spiegel: ‘Ik kan er goed met hem over praten’

Voor Scanes was dit symbolisch voor de machtsgreep van Verstappen en Red Bull in het kampioenschap. “Het was gewoon een machtsvertoon”, besloot hij. “We zeiden eigenlijk: ‘We wachten niet meer op jou, het stokje is doorgegeven en wij zijn nu de baas.'”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.