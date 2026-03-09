Liam Lawson en Sergio Pérez kregen het tijdens de GP van Australië weer met elkaar aan de stok. De onderlinge relatie was al bekoeld na een verhit gevecht tijdens de Mexicaanse GP van 2024. In Melbourne was het opnieuw hard tegen hard, tot grote irritatie van Lawson. Die verklaarde achteraf dat zijn rivaal van Cadillac vocht alsof het wereldkampioenschap op het spel stond. In werkelijkheid wedijverden ze om de zestiende plaats.

Tijdens de GP van Australië ontstond er een felle strijd om P16. Pérez verdedigde zich met hand en tand tegen Lawson, waarbij hij de Racing Bulls-coureur in de derde bocht bijna van de baan drong. In bocht elf slaagde de Nieuw-Zeelander er alsnog in om de Mexicaan te verschalken; met een gedurfde manoeuvre liet hij de Cadillac achter zich. Over de boordradio uitte hij direct zijn frustraties over Pérez’ rijstijl: “Die gast is echt f*cking waardeloos”, aldus een getergde Lawson. Checo riep op zijn beurt: “Haha, wat is zijn probleem?”

‘Was gewoon leuk racen’

Na afloop van de race werd Lawson uiteraard gevraagd naar het incident. “We zijn twee jaar verder en hij (Pérez, red.) is er nog steeds niet overheen”, sneerde hij. “Hij vecht met me alsof het om het wereldkampioenschap gaat, terwijl we op de zestiende plaats staan. Eerlijk gezegd kan het me niet zoveel schelen. Mijn race was op dat moment toch al voorbij, dus laat maar. Hij deed niets illegaals, het was gewoon agressief.” Door een gebrek aan vermogen bij de start liep Lawson al direct een grote achterstand op. “Ik zat daar maar vast zonder vermogen”, legde hij uit. “Na een paar seconden kwam ik wel vooruit, maar toen kreeg ik wielspin. Ik weet niet wat er gebeurde; tijdens de tests hebben we dit niet gezien.”

Pérez wilde het incident na afloop bagatelliseren. “Het was gewoon leuk racen”, reageerde de 36-jarige Mexicaan droogjes. “Ik zat in een veel langzamere auto, dus voor mij was het gewoon een beetje vermaak.” De vete met Lawson begon tijdens de Mexicaanse GP van 2024. Pérez, toen nog in dienst van Red Bull, wilde koste wat het kost zijn stoeltje beschermen tegen de Racing Bulls-junior. Het leidde tot een intens gevecht, waarna Lawson zijn middelvinger opstak naar Checo. Daarvoor maakte hij later excuses.

