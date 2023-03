Heeft Lewis Hamilton zijn langste tijd bij Mercedes gehad? Achter de schermen zou er na de teleurstellende openingsrace in Bahrein sprake zijn van hoogoplopende spanningen, onder andere tussen teambaas Toto Wolff aan de ene kant en Lewis Hamilton en George Russell aan de andere kant. Volgens oud-coureur en F1-analist Martin Brundle zou Hamilton in zijn achterhoofd zelfs ‘een Michael Schumachertje’ overwegen.

“Er zijn veel goede redenen voor Hamilton om bij Mercedes te blijven”, stelt Brundle tegen Sky Sports. “Ze moeten hem alleen wel kunnen vertellen hoe ze de huidige impasse gaan doorbreken. Maar Ayrton Senna ging op een gegeven moment in zijn loopbaan van McLaren naar Williams en Michael Schumacher vertrok van Benetton naar Ferrari. Het duurde een tijd, maar hij maakte van die overstap wel een succes.”

Brundle vervolgt: “Deze grote coureurs waren niet bang om ergens anders heen te gaan, nieuwe mensen om zich heen te verzamelen en aan de slag te gaan. Er moet een stemmetje in Lewis’ hoofd zitten dat zegt: ‘Ik wil naar Ferrari, ‘een Michael Schumachertje doen’ en van Ferrari weer een kampioensteam maken. Als ik bij Mercedes niet mijn achtste of negende titel kan winnen, waarom zou ik dan niet ergens anders heen gaan?’ Ik ben er zeker van dat dit in zijn gedachten speelt en dat hij met zijn vader en management de mogelijke volgende stappen al heeft besproken.”

Volgens Brundle zijn die gedachten bij Hamilton alleen maar versterkt na de teleurstellende seizoensouverture in Bahrein, afgelopen zondag. In het oliestaatje werd de Brit vijfde, op grote afstand van winnaar Max Verstappen. Na afloop stelde onder andere Toto Wolff geen vertrouwen meer te hebben in het concept van de auto, terwijl Russell in mineur voorspelde dat Red Bull in 2023 alle races zou gaan winnen.

Lewis Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes. In dienst van het team uit Brackley won hij 82 races en zes wereldtitels. Afgelopen seizoen won Hamilton geen enkele race.