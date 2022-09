De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië belooft weer een spannende te worden, al zorgen gridstraffen voor maar liefst negen coureurs ervoor dat het na afloop nog rekenen wordt hoe de startgrid er voor de race uitziet.

Meerdere teams hebben dit weekend besloten om motoronderdelen te vervangen. Dat is negen coureurs op een gridstraf komen te staan, al verschilt het wel onderling hoe zwaar de straf is. Zo hebben Max Verstappen en Esteban Ocon slechts een nieuwe interne verbrandingsmotor, wat een gridstraf van vijf plaatsen oplevert, terwijl Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Yuki Tsunoda (tien plaatsen gridstraf vanwege overschrijden limiet reprimandes en drie voor negeren gele vlaggen in VT2) helemaal achteraan moeten starten omdat zij meerdere nieuwe onderdelen hebben gekregen.

Overzicht van de gridstraffen:

Max Verstappen +5

Esteban Ocon +5

Sergio Pérez +10

Valtteri Bottas +15

Kevin Magnussen +15

Mick Schumacher +15

Lewis Hamilton – achteraan starten

Carlos Sainz – achteraan starten

Yuki Tsunoda – achteraan starten