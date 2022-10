Meerdere teams hebben dit weekend in de Verenigde Staten nieuwe motoronderdelen geïnstalleerd, resulterend in een gridstraf. FORMULE 1 zet de gridstraffen (tot nu toe) voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op een rij.

Sergio Pérez +5

Red Bull heeft de RB18 van Sergio Pérez voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor en een nieuwe uitlaat. De uitlaat valt binnen het reglement, de verbrandingsmotor is nummer vijf van het seizoen waar er drie toegestaan zijn. Pérez moet daarom vijf plaatsen op de grid inleveren.

Guanyu Zhou +5

Net als Pérez heeft Guanyu Zhou een nieuwe verbrandingsmotor. Ook in dit geval is het nummer vijf van het seizoen en krijgt de Chinese Alfa Romeo-coureur een gridstraf van vijf plaatsen.

Charles Leclerc +10

Een verrassing is het niet: Ferrari heeft de F1-75 van Charles Leclerc voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor en een turbo. Het gaat hier wel om een verbrandingsmotor met een betrouwbaarheidsupdate. Leclerc gaat met deze twee onderdelen over de limiet heen en krijgt in totaal tien plaatsen gridstraf.

Fernando Alonso +5

Fernando Alonso klaagde er na Singapore over: de betrouwbaarheid van de Alpine is nog niet geweldig. In Austin moet de Spanjaard aan zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen geloven en moet hij vijf plekken op de startgrid inleveren.