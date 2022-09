Met Frank Woestenburg, Mike Mulder en Sjaak Willems praten we na over een feestelijke editie van de Grand Prix van Nederland. Giedo van der Garde belt in om over zijn achtbaan te vertellen Max Verstappen was in het oog van de storm de kalmte zelf, herstelde zich na een verloren vrijdag, pakte de pole op zaterdag en maakte het met een foutloze en spannende race af op een kolkend circuit Zandvoort. De wereldkampioen wordt al bewonderd in de paddock, maar zijn optreden oogste dit weekend opnieuw veel respect.

