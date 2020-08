Paddockposts: Irritante Toto, opscheppende Grosjean en een dansende Allison

Lewis Hamilton won met grote overmacht de Spaanse Grand Prix. Het was misschien niet de meest enerverende race ooit, maar op social media gebeurde weer genoeg. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Mercedes heeft een serie op hun Youtube-kanaal ‘My job in 60 seconds’. Ditmaal was het de beurt aan een Power Unit-engineer aan Lewis Hamiltons auto. De opnames werden alleen bruut verstoord…

Ook technisch directeur James Allison was bezig met een opname na de tweede vrije training. Ook daar kon Toto het niet laten om vervelend te doen…

Wait for it… 👀🤣 Debriefing a busy day of practice with James (and Toto…) in sunny Barcelona! ☀️ #SpanishGP pic.twitter.com/zwoNAVcPGr — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 14, 2020

George Russell moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Roy Nissany. Russell verveelde zich tijdens de vrije training en dus ging hij zijn monteurs even helpen. “Is er iets wat George niet kan?”, vroeg F1 zich af. Russell reageerde gevat. “Punten pakken?”

Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren na de kwalificatie gezellig aan het bijkletsen. Zouden ze het over de befaamde crash in 2016 hebben?

Voor de race wordt er kort met alle coureurs gesproken. De interviews met Nicholas Latifi en George Russell kregen alleen een bijzondere wending…

Lance Stroll had een superstart en lag derde na de eerste bocht. Hij had zelfs Valtteri Bottas ingehaald. Het zou alleen niet lang duren voordat de Fin de Racing Point alweer had ingehaald. Racing Point genoot wel van het gevecht.

Well. It was fun while it lasted. — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 16, 2020

Er hing regen in de lucht aan het einde van de race. Donkere wolken pakten zich samen boven het circuit. Ferrari zei tegen Vettel: “Regen verwacht na rondje 50.” Maar zoals zo vaak bleef de regen uit en ging het pas een uur na de race regenen.

Een paar rondes voor het eind spinde Romain Grosjean. Hij wist zijn Haas netjes op te vangen en daardoor bleef de auto uit de muur. Racing Point vindt dat Grosjean aan het opscheppen was…

Now you’re just showing off @RGrosjean… pic.twitter.com/no7GqvLcs0 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 16, 2020

Lewis Hamilton won uiteindelijk met groots gemak de race. James Allison laat na afloop zien hoe de gemoedstoestand is binnen Mercedes.