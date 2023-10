In de nieuwe Formule 1 Paddockpraat is sportpsycholoog Nico van Yperen te gast en met hem duiken we in de psychologische wereld van de Formule 1-coureurs. Er gaat in de sport altijd veel aandacht naar de fysieke training en tactiek, maar over training op het mentale vlak hoor je maar weinig. Hoe belangrijk is dit? Verder bespreken we of het talent van Max Verstappen is aangeboren of aangeleerd, en waarom het contrast tussen de Red Bull-coureurs zo groot is. Aan de ene kant van de garage heerst er een onoverwinnelijke sfeer, aan de andere kant heerst er een vormcrisis.

Ook behandelen we waarom er zo vaak bijgeloof is in de sport en hoe belangrijk het is om een goede teamspeler te zijn. En wat vinden we eigenlijk van de huidige generatie topsporters, zijn ze niet te lief in vergelijking met vroeger? Dan nog het boegeroep in Austin tijdens de podiumceremonie, wat doet dat met een coureur als Verstappen en hoe kun je hier de volgende keer het beste op reageren? Dit en meer in deze interessante aflevering waarbij vanuit de redactie Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten. Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



