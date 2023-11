Samen met coureur Jeroen Bleekemolen blikken we in Formule 1 Paddockpraat terug op de Grand Prix van Las Vegas. Na een stroeve start kregen we toch nog een mooi raceweekend voorgeschoteld in Sin City. Is het daarom nu al meteen een klassieker op de kalender? Verder bespreken uiteraard de slimmigheidjes van Max Verstappen waarmee hij zich naar de jackpot knokte. Zou hij de race ook in een Ferrari hebben gewonnen?

Ook blikken we alvast vooruit op de laatste GP van het jaar, beantwoordt Jeroen luisteraarsvragen en sluiten we af met de uitloopstrook van Koen Vergeer. Vanuit de redactie sluiten dit keer Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



