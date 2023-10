Voormalig coureur en voetbalagent Bas Schothorst is dit keer te gast in Formule 1 Paddockpraat en met hem gaan we het uiteraard hebben over de GP van Qatar en de derde wereldtitel van Max Verstappen. De Red Bull-coureur staat nu op gelijke hoogte met iconen als Ayrton Senna, Niki Lauda en Jackie Stewart. Maar wat vonden we van de festiviteiten rondom het behalen van zijn titel? Werd er wel genoeg aandacht aan besteed in Qatar?

Genoeg aandacht ging er afgelopen weekend sowieso naar de tracklimits, is dit een zege of een aanfluiting voor de sport? Verder bespreken we het sterke optreden van McLaren. Staat Lando Norris inmiddels onder druk van debutant Oscar Piastri? En dan nog Sergio Pérez, is hij de weg nu helemaal kwijt? Zal teamgenoot Verstappen hem de komende races nog gaan helpen om zijn tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen, of worden er geen cadeautjes gegeven? “Ik denk dat Max daar absoluut niet aan zal meewerken”, aldus Schothorst. Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie André Venema, Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



