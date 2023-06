Samen met Jeroen Bleekemolen blikken we terug op de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen was niet te stoppen en haalde zijn derde Grand Slam. Het gevecht achter hem was daarom misschien nog wel interessanter.

Heeft Mercedes na de dubbele podiumfinish het lek nu boven of is het nog te vroeg om te juichen? En wat gaat er allemaal mis bij Ferrari? Hebben zij iemand als Lewis Hamilton nodig als ze serieus een gooi naar de titel willen doen? En hoe nu verder met Nyck de Vries? Heeft hij wat tijd gekocht door de afgelopen twee races?

Verder behandelen we het nieuwe FORMULE 1 Magazine dat vanaf donderdag in de winkel ligt, beantwoorden we een aantal luisteraarsvragen, schakelen we nog even over naar verslaggever Mike Mulder in Spanje en sluit Koen Vergeer af met de uitloopstrook. Vanuit de redactie schuiven dit keer Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aan.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



