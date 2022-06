De actie op de baan vandaag tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan was summier. Verslaggever André Venema en Sjaak Willems bespreken de vrijdag waarop het ook veel ging over het beoogde salarisplafond. Een initiatief waar de coureurs vooral in de persoon van wereldkampioen Max Verstappen fel tegen van leer trokken.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email