Dit keer is Le Mans-winnaar Nicky Catsburg te gast in Formule 1 Paddockpraat. De ‘Max Verstappen van de GT-racerij’ heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. Naast de WEC-titel won hij ook drie prestigieuze 24-uursraces. Hoe kijkt hij naar de prestaties van Max Verstappen?

Verder blikken we nog even terug op de GP van Abu Dhabi. Is Charles Leclerc te lief voor de F1, was de straf voor Sergio Pérez terecht en is het mogelijk dat Verstappen volgend jaar nog meer races gaat winnen? Ook behandelen we ons nieuwe magazine dat deze week verschijnt, beantwoordt Nicky vragen van luisteraars en sluiten we af met een leuke uitloopstrook van Koen Vergeer. Vanuit de redactie sluiten Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



