In een nieuwe Paddockpraat-podcast vertelt techniekexpert Rob van den Heijkant je alles wat je moet weten over de nieuwe regels en nieuwe auto’s en gaat in op de vraag of we nog trucs van topteams als Red Bull en Mercedes kunnen verwachten (spoiler: ja). Rob legt verder uit hoe een team omgaat met een grote reglementswijziging én waarom ‘flexi-floors’ wel eens dé technieksoap van 2022 kunnen worden.

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)