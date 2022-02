In een nieuwe Paddockpraat Update praten we je helemaal bij over de test in Barcelona, nu de Spaanse shakedown erop zit. Waren de snelle tijden van Red Bull en Mercedes spierballenvertoon? Wat is het gevoel bij Max Verstappen? Wat is er aan de hand bij Haas, en wat zijn veelbesproken zaken als porpoising en pull rods eigenlijk?

