Paddockpraat Podcast: ‘Formule 1 staat op belangrijk kruispunt in bestaan’

Er is een kalender, er is een budgetcap, er was het debuut van die andere Nederlander en nog veel meer. Genoeg om even bij te praten dus voor een nieuwe aflevering van Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Andre Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken de impact van de nieuw aangekondigde regels maar ook de afgeschoten reversed grid, de quarantaineregels voor de pers straks en nog veel meer.

