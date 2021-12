Zondagavond weten we wie het is geworden, Max Verstappen of Lewis Hamilton? Na het hevige wapengekletter in Jeddah zijn we voor de seizoensfinale in Abu Dhabi, verslaggever Daan de Geus is er ook en hij constateerde dat er een soort ‘stilte voor de storm-sfeer’ hangt in de paddock. Lewis Hamilton en Max Verstappen hielden het in hun gezamenlijke mediasessie civiel, Toto Wolff en Christian Horner waren plots vol wederzijds begrip en schudden elkaar de hand. En er werd ook gereden vandaag, we bespreken het in een nieuwe Paddockpraat.

