Van het regenachtige Nederland schakelen we over naar het zonnige Austin, Texas. Vanuit daar praat hoofdredacteur André Venema je in deze Paddockpraat Update helemaal bij over de eerste dagen van de GP van de Verenigde Staten. Wat maakt deze Amerikaanse race zo bijzonder? Coureurs dossen zich uit in cowboykleding, komen met speciale helmen en drie teams rijden hier rond met een speciale livery.

Verder behandelen we de laatste nieuwtjes, want speelt er nou wel of geen interne strijd binnen Red Bull? En hoe zit het met de aangekondigde torenhoge boete van €1 miljoen? Dit en meer in deze update, mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



