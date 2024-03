Vanuit Jeddah praat hoofdredacteur André Venema in podcast Paddockpraat Update je helemaal bij over de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hoe is de sfeer op en rond het circuit. ? En hoe kijkt hij aan tegen de prestaties van Oliver Bearman? Dit en meer beluister je hieronder of via jouw favoriete podcastplatform.

“Als je in één keer op een ochtend hoort dat je in de auto moet stappen om Carlos Sainz het hele weekend te vervangen dan komt dat bij een jongen van 18 wel binnen”, vertelt André direct na de race. Volgens hem heeft Oliver Bearman het fantastisch gedaan en dat bleek ook uit het onthaal bij Ferrari: “Hij werd daar binnengehaald als een winnaar.”

Daarnaast vertelt André uiteraard over de dominantie van Max Verstappen tijdens de race in Jeddah. ” “Max ende RB20, dat is een dodelijke en bijna onoverwinnelijke combinatie.” Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.