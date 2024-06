In de nieuwe Paddockpraat Update bespreken we, samen met Frank Woestenburg, de regenachtige race van het Grand Prix-weekend in Canada. Uiteraard komt de klinkende overwinning van Max Verstappen aan bod, maar ook de blamage van Sergio Pérez. “Hij maakt teveel fouten.”

“Zijn contractverlenging is best verbazingwekkend gezien zijn wisselvallige prestaties het afgelopen jaar”, aldus Woestenburg. “Hij maakt teveel fouten. Ik snap dat het team een stabiele situatie wil creëren en hij brengt veel geld mee. Maar als je zoveel fouten blijft maken en je mist dit jaar het constructeurskampioenschap, dan is het wel een hele dure misrekening.” Dit en meer in deze update, mis het niet!

