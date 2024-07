In deze Paddockpraat Update bespreken we de start van het Grand Prix-weekend in Silverstone met verslaggever Gerard Bos. Hoe is de sfeer daar, wat viel hem op, en in hoeverre merk je dit weekend iets van de filmopnames rond het circuit? “Het is een heel circus, ze hebben een eigen pitbox en een motorhome waar ze gewoon buiten koffie zitten te drinken”, aldus Bos over de F1-filmset van Brad Pitt.

