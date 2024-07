In deze Paddockpraat Update bespreken we vanuit Silverstone de bloedstollende Britse Grand Prix met verslaggever Frank Woestenburg. Uiteraard staan we stil bij de mooie overwinning van Lewis Hamilton en het strategische gevecht op de baan vanwege de wisselende weersomstandigheden. “Dan zie je ook de klasse van Red Bull”, aldus Woestenburg. “En daar laat McLaren het liggen.”

Ook komt het dramatische weekend voor Sergio Pérez aan bod. Is er nog toekomst voor hem binnen Red Bull? Dit en meer in deze podcast. Mis het niet! Beluister Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.

Lees ook: Hamilton wint weergaloos spektakelstuk in Silverstone, Verstappen tweede

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).