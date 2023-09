Vanuit Singapore praat Frank Woestenburg ons vanuit de paddock bij over de eerste dagen van de Grand Prix van Singapore. Kan Ferrari het sterke optreden doortrekken de komende dagen, krijgt Red Bull het lek weer boven en gaan we nog meer hagedissen op de baan zien? En hoe zit het de oplaaiende rivaliteit tussen Mercedes en het team van Max Verstappen? We bespreken het allemaal in deze update!

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."