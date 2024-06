In deze Paddockpraat Update bespreken we de start van het Grand Prix-weekend in Canada. Geliefd bij zowel de coureurs als de fans en met de voorspelde regenbuien dit keer extra spectaculair! Wat kunnen we verwachten? En is Red Bull in staat om terug te slaan na Monaco?

Verder bespreken we de nieuwe F1-bolide voor 2026 die donderdag werd gepresenteerd. Waarom hebben de coureurs hier kritiek op? En over coureurs gesproken, wat zijn de opties voor Carlos Sainz en Esteban Ocon nu Sergio Pérez zijn contract heeft verlengd bij Red Bull? Dit en meer in deze podcast, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.