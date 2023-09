Vanuit Monza praat André Venema ons vanuit de paddock bij over de eerste dagen van de Grand Prix van Italië. Hoe werd de contractverlenging van Lewis Hamilton ontvangen, is er meer nieuws rondom het contract van Sergio Pérez, en hoe zit het nou met de steken onder water tussen Mercedes en Red Bull?

Uiteraard bespreken we ook nog de vrije trainingen die op de vrijdag werden verreden. Is de snelle tijd van Carlos Sainz een voorbode voor de kwalificatie? En gaat Ferrari een bedreiging vormen voor de tiende zege op rij van Max Verstappen? Of moet hij meer waken voor de Monza-vloek? We bespreken het allemaal in de update!

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



