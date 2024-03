Vanuit Melbourne praat verslaggever Gerard Bos in Paddockpraat Update jou helemaal bij over de Grand Prix van Australië. Uiteraard bespreken we het mooie verhaal van Carlos Sainz die van jodium naar podium ging, maar wat heeft de media te maken met uitvalbeurt van Max Verstappen?

Eerder dit weekend was Gerard in gesprek met Max Verstappen en benoemde hij de goede betrouwbaarheid van de Red Bull. Het was immers alweer twee jaar geleden dat de Nederlander was uitgevallen en dat was nota bene in Australië. “Laten we de boel nou niet gaan jinxen,” antwoordde Verstappen gevat. Et voilà, de rest is geschiedenis.

Verder komt het rampweekend van Mercedes aan bod, de dubbele puntenfinish van Haas en moet Daniel Ricciardo zich nu echt zorgen maken over zijn stoeltje bij RB? Dit en meer in deze update, mis het niet! Beluister de Paddockpraat Update van de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of bekijk hem op YouTube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."