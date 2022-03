In een nieuwe Paddockpraat Update praten verslaggevers Sjaak Willems en Daan de Geus je bij over de sterke start van Red Bull en Ferrari, Mercedes dat toch echt niet heeft lopen sandbaggen, en alles wat je nog meer moet weten over het begin in Bahrein en de rest van het weekend.

