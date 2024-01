IndyCar-kampioen Alex Palou heeft een boekje opengedaan over zijn breuk met McLaren afgelopen zomer. De Spanjaard had op standby moeten staan voor het Formule 1-team van McLaren, maar besloot zelf dat contract vroegtijdig te verbreken. Aan de Associated Press legt Palou uit waarom.

Alex Palou zorgde afgelopen zomer voor flink wat ophef in zowel IndyCar als de Formule 1. De tweevoudig IndyCar-kampioen zou namelijk in 2024 bij het IndyCar-team van McLaren gaan rijden en daarnaast de reservecoureur van McLaren zijn in de Formule 1. Palou heeft nooit een geheim gemaakt van zijn interesse in de Formule 1, en dus was de connectie tussen de beide raceklassen die McLaren bood erg interessant voor hem. Maar volledig onverwacht maakte McLaren ineens bekend dat de Spanjaard besloten had zijn contract niet na te komen.

Reservecoureur

Als reservecoureur sta je zo dicht bij een kans in de Formule 1 als maar kan. Liam Lawson en Nyck de Vries maakten op die manier bijvoorbeeld hun debuut in de sport. Het nadeel is echter dat je afhankelijk bent van de pech van anderen. De Vries maakte in 2022 op spectaculaire wijze zijn debuut op Monza door de zieke Alexander Albon te vervangen, maar daarvoor was hij al jarenlang reservecoureur zonder een kans te krijgen.

Volgens Palou was dat ook de voornaamste reden om te breken met McLaren. De inmiddels 26-jarige coureur had geen zin om te wachten op die gelegenheid. Dat is volgens hem beter besteed aan de jongere Pato O’Ward, die nu de vaste invaller bij McLaren is. “Het leek er niet op dat er een plek voor mij zou zijn in de Formule 1. Ik ben te oud om nog te gaan wachten totdat iemand zich blesseert en dat ik dan pas mijn kans krijg. Pato mag daar nu op gaan wachten.”

Terug naar Chip Ganassi

Palou rijdt dit seizoen dus net als de afgelopen jaren bij Chip Ganassi Racing. Hoewel hij inmiddels meer dan vertrouwd is met het team, is er genoeg drama geweest tussen beide partijen. McLaren, Palou en Chip Ganassi hebben inmiddels twee keer in de rechtszaal gestaan vanwege de contracten van Palou. Maar de coureur zelf denkt dat de relatie niet geschaad heeft.

“Ik denk dat al dit drama ons dichter bij elkaar heeft gebracht”, stelt Palou. “We hebben nu een hele normale relatie. Als je het een keer uitmaakt met je vriendin, dan ben je er beter aan toe omdat je elkaar dan beter begrijpt. Je snapt de problemen van de vorige keer dan ook beter en ineens heb je dan een sterkere relatie.”

