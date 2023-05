Palou klopt de McLarens in GP Indy, P13 Van Kalmthout

Alex Palou heeft op de roadcourse van de Indianapolis Motor Speedway de Indianapolis Grand Prix gewonnen. Het was de eerste zege voor de Spaanse coureur van Chip Ganassi Racing dit seizoen.

Achter Palou eindigden Pato O’Ward en Alexander Rossi (beiden McLaren) op de plaatsen twee en drie. Rinus van Kalmthout werd dertiende.

Als enige van de coureurs vooraan in het startveld was Palou op de zachte rode banden gestart en daarop liet hij zich direct gelden. De Spanjaard baande zich meteen een weg naar voren en wist de race op het binnenterrein van de Indianapolis Motor Speedway uiteindelijk met ruim zeventien seconden voorsprong te winnen.

Alex Palou op weg naar de overwinning in Indianapolis (Motorsport Images)

Van Kalmthout kende een zwaar weekend. De Nederlander van Ed Carpenter Racing was de race vanaf de zeventiende plaats gestart en finishte op plaats dertien. “Het was een zwaar bevochten P13”, reageerde Van Kalmthout. “Opnieuw een zwaar weekend, we hebben het onderste uit de kan gehaald en ik ben tevreden met dit resultaat.”

Over twee weken strijkt het IndyCar-circus opnieuw neer in Indianapolis. Op 28 mei wordt daar de 107e editie van de Indianapolis 500 verreden.