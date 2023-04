Onder het toeziend oog van Formule 1-baas Stefano Domenicali is afgelopen weekend in Las Vegas gevierd dat het hoogste punt van de bouw van het paddockgebouw van het Las Vegas Street Circuit is bereikt.

De eerste Grand Prix in de gokstad wordt op zaterdag (zondagochtend in Nederland) 18 november verreden. De aanleg van het circuit en alle faciliteiten is een logistieke nachtmerrie omdat het plaatsvindt op een van de drukste locaties van Las Vegas, rond de wereldberoemde Strip. Het nieuwe 6,1 kilometer lange stratencircuit met veertien bochten slingert zich een weg langs iconische hotels als Caesars Palace, het Venetian en het Bellagio. Het krijgt het grootste en duurste paddockgebouw van alle Formule 1-circuits.

Bij de bouw van het gebouw werd afgelopen week dus het hoogste punt bereikt en dat is (in Nederland tenminste) naar goed gebruik reden voor pannenbier, een beloning van de opdrachtgever voor de bouwvakkers. Of dat in Las Vegas ook het geval was, vertelt het verhaal niet, maar met een hoofdsponsor als Heineken zou je dat wel verwachten. F1-CEO Domenicali was bijzonder in zijn nopjes met de mijlpaal en Las Vegas als nieuwe Grand Prix-locatie: “We geloven dat de Formule 1 iets nieuws naar Las Vegas brengt, en andersom denken we dat Las Vegas de Formule 1 iets speciaals zal brengen.”