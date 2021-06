Na een weekje rust maakt de Formule 1 zich op voor de eerste race van een drieluik. Op het Circuit Paul Ricard wordt komend weekend de GP van Frankrijk verreden. Slaat Mercedes terug na twee moeilijke weekends op stratencircuits? In een nieuwe aflevering van Parabolica blikken André Venema en Sjaak Willems vooruit.

Verder in de aflevering toont Gerben Provily van MP Motorsport hoe Pirelli bandenspanning controleert en onthult Tom Coronel opnieuw een van zijn favoriete liveries. Helemaal in het thema van het EK voetbal is dat een oranje bolide. Weet jij al welke? Afsluiten doen we met huisfotograaf Peter van Egmond, die zijn favoriete foto’s vanop het ‘lijntjes-circuit’ toont.