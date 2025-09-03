Ook het team van Alpine zet tijdens de eerste vrije training op Monza een reservecoureur achter het stuur. Het Franse team laat Paul Aron een uur lang de A525 van Franco Colapinto overnemen. Het is de eerste vrije training bij de Franse renstal voor de Estse Aron dit jaar. ‘Ik ga proberen zo goed mogelijk werk af te leveren’, belooft de rookie alvast.

McLarens Alex Dunne is niet de enige reservecoureur die tijdens het weekend in Monza een vrije training mag rijden. Ook Alpine vertrouwt de A525 van Franco Colapinto toe aan Paul Aron. De Est reed eerder dit seizoen al twee vrije trainingen voor Sauber, tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en Hongarije. Vorige maand testte de reservecoureur voor Pirelli ook al in een Alpine. Eerder reed de inmiddels vertrokken Ryo Hirakawa al een vrije training voor de Franse renstal.

Vertrouwen van Alpine

“Ik kijk ernaar uit om achter het stuur van de A525 te kruipen voor mijn eerste Grand Prix-weekend met het team in Monza”, blikt de 21-jarige coureur alvast vooruit naar de GP Italië. “Sinds ik eind vorig jaar bij het team kwam als test- en reservecoureur, heb ik iedereen goed leren kennen. Ik waardeer het vertrouwen dat het team in mij stelt door mij op vrijdag in de eerste vrije training te laten rijden.”

Aron heeft ook gelijk een doel voor het eerste oefenuurtje van het raceweekend. “Ik wil zo goed mogelijk werk leveren om de auto voor het hele weekend goed af te stellen. Zo komen we in de beste positie om vanaf het begin een competitief raceweekend te hebben”, vervolgt de Est. “Persoonlijk zal het geweldig zijn om voort te bouwen op de ervaring die ik heb opgedaan met de simulator en tijdens testdagen. Ik zal ervoor zorgen dat ik dit gebruik om een plezierige en productieve sessie te hebben voor zowel mijzelf als het team.”

