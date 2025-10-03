De eerste vrije training van Alex Albon werd al vroeg onderbroken. Met nog ruim vijftig minuten op de klok stuurde de Brits-Thaise coureur zijn auto terug naar de pitstraat – de bolide produceerde een enorme rookpluim. Williams bevestigde kort daarna dat Albon niet meer in actie zou komen tijdens de eerste oefensessie in Singapore.

De achterremmen van Albon hielden het slechts enkele meters vol op het verraderlijke stratencircuit van Singapore. Al smeulend reed hij langzaam terug naar zijn garage. De monteurs rolden de auto naar binnen, maar er kwam zoveel rook uit remmen dat hij al snel weer buiten werd neergezet. Tevergeefs probeerde men de rook weg te blazen. Niet veel later werd de auto ontmanteld en bevestigde Williams dat Albon de rest van VT1 zou missen.

De GP van Singapore vraagt bijzonder veel van de remmen, maar dat de auto van Albon het zo kort volhield, wijst op andere problemen. Het is het zoveelste pechgeval voor de Brits-Thaise coureur, die dit seizoen al drie keer uitviel in een Grand Prix door een mechanisch euvel. Het is te hopen dat Williams zijn wagen voor de rest van het weekend wel op orde krijgt.

