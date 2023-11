Sergio Pérez had tijdens én na de race in Abu Dhabi geen goed woord over voor de beslissing van de stewards om hem een straf van 5 seconden te geven. De wedstrijdleiding riep hem op het matje vanwege zijn uitlatingen, waarop de Mexicaan berouw toonde. Pérez kwam er met een waarschuwing vanaf.

“Een grap”, is hoe hij de stewards en hun besluit omschreef op de boordradio nadat hij hoorde van de tijdstraf voor de touché met Lando Norris. Dat Pérez de schuldige was, ging er bij hem niet in. De Mexicaan kwam nog wel als derde over de streep, maar George Russell en Charles Leclerc ging hem in de uitslag nog voorbij. Zij eindigden binnen vijf seconden achterstand.

“De stewards waren vandaag erg slecht. We hebben veel ergere dingen gezien dan ik heb gedaan. Lando en ik raakten elkaar, maar hij sneed vervolgens de bocht af en had daar profijt van. En toch kreeg ik de penalty.”

De kritiek werd niet gewaardeerd: hij moest zich nadien melden bij de stewards. Daar verontschuldigde de Mexicaan zich voor zijn uitlatingen: Pérez kwam er vanaf met een formele waarschuwing.

