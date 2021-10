Sergio Pérez is zeer tevreden na het behalen van de derde plaats in de Turkse Grand Prix. Het was voor Pérez een ‘intense race’ waarin geduld en bandenmanagement een cruciale rol speelden: “Het ene moment waren de banden goed, het andere moment minder.”

Pérez begon als zesde aan de race na een wat tegenvallende kwalificatie op Istanbul Park. Die teleurstelling spoelde hij op het natte circuit al snel weg bij de start, waar hij direct twee plaatsen won en zo dus al richting de podiumplaatsen reed. In die eerste stint moest hij hard verdedigen tegen Lewis Hamilton, die vanaf de elfde plaats aan zijn weg naar voren bezig was. Pérez kwam na een spannende slotfase, waarin veel afwijkende strategieën aan bod kwamen, uiteindelijk als derde over de streep en mocht hij voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk weer mee naar het podium.

“Het was best een intense race, in de eerste stint vocht ik met Lewis en Charles (Leclerc, red.)”, zegt Pérez. “De start was best goed. Het was een van die races waarin je geduldig moest zijn en op het juiste moment moest pushen en de banden managen. Ik wist niet helemaal wat er met de banden gebeurde. Het ene moment waren ze goed, het andere moment minder. Het was erg lastig om de banden te managen”, aldus de Mexicaan.

Het was een sterke race voor Pérez, die het zijn collega’s op de baan niet gemakkelijk maakte. Ook Charles Leclerc kreeg te maken met de wat fellere Mexicaan. “Het is altijd fijn om zo’n goede move te maken”, zegt Pérez als hij op het grote led-scherm achter zich een van zijn inhaalacties op de Ferrari-coureur ziet verschijnen. “Charles is een erg goede coureur, het is mooi om met hem te strijden”, besluit hij.

Foto: BSR Agency