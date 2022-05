Sergio Pérez heeft zijn contract bij Red Bull verlengd. De Mexicaan blijft daardoor zeker tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez hintte na de zege in de Grand Prix van Monaco al naar een contractverlenging. “Ik heb waarschijnlijk te vroeg bijgetekend”, grapte hij met teambaas Christian Horner. De Mexicaan kwam vorig jaar bij Red Bull terecht nadat het contract met Racing Point, nu Aston Martin, verscheurd werd. Het was een bijzondere stap voor het team, dat normaliter uit haar talentenpool haalt.

Sindsdien heeft Pérez zijn waarde voor Red Bull getoond. Vorig jaar bleek hij een sterke wingman voor Verstappen, dit seizoen laat de Mexicaan zich zien als ware titelkandidaat. Reden genoeg voor Red Bull om zijn contract tot en met 2024 te verlengen.

“Sinds Checo bij Red Bull zit heeft hij het geweldig gedaan”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Hij heeft zich bewezen als een ware teamspeler, maar naarmate hij zich meer op zijn gemak begon te voelen werd hij een echte bedreiging waar rekening mee gehouden moest worden. Dit jaar heeft hij een nieuwe stap gezet en het gat naar kampioenschapsleider Verstappen is enorm geslonken, wat het bewijs is van zijn geweldige poleposition in Jeddah en zijn prachtige zege in Monaco. Het was voor ons een no-brainer om vast te houden aan zijn pace, racecraft en ervaring. We zijn blij dat Checo tot 2024 voor Red Bull blijft rijden. Samen met Max denk ik dat onze rijdersduo in staat is om grote prijzen in de wacht te slepen.”

Voor Pérez kon de afgelopen periode niet beter. Hij werd vader van zijn derde kind en won de prestigieuze Grand Prix van Monaco. “Het is een geweldige week geweest voor mij”, zegt Pérez. “De Grand Prix van Monaco is de droom van elke coureur en om dan te kunnen aankondigen dat ik tot 2024 doorga, maakt me extreem blij. Ik ben trots om deel uit te maken van dit team en ik voel me hier nu helemaal thuis. We werken allemaal heel goed samen en mijn band met Max, op en naast de baan, helpt het team naar voren. We hebben een geweldig momentum opgebouwd en dat laten we dit seizoen zien. Ik ben benieuwd om te zien waar ons dat in de toekomst kan brengen”, aldus de Mexicaan.