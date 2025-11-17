Na zijn gedwongen sabbatical heeft Sergio Pérez niet alleen zijn plezier in de sport teruggevonden, maar ook een nieuwe uitdaging gekregen bij het kersverse Cadillac F1-team. De Mexicaan blikt openhartig terug op zijn gedwongen pauze en deelt wat hij heeft geleerd door de Formule 1 van een afstand te bekijken.

Pérez kende een zwaar 2024 bij Red Bull. Terwijl teamgenoot Max Verstappen de wereldtitel pakte, eindigde Pérez als achtste in het wereldkampioenschap. Aan het einde van het seizoen moest hij het team verlaten, ondanks een contract dat liep tot 2025. Pas nu beseft de Mexicaan hoe noodzakelijk zijn gedwongen pauze was, zeker na dat zware laatste halfjaar bij Red Bull. “Toen besefte ik het nog niet, maar die pauze had ik echt nodig”, vertelt hij. “In deze sport word je continu meegesleurd. Je kijkt altijd vooruit: naar volgend jaar, de volgende race, je volgende contract. Maar zodra je – zoals ik – gedwongen wordt om te stoppen, ga je dingen anders zien en kijk je met een nieuwe blik naar de sport.”

Volgens Pérez heeft die reset hem zijn plezier teruggegeven. “Mijn laatste zes maanden bij Red Bull waren in alle opzichten heel moeilijk. Ik verloor langzaam mijn motivatie, en dat mag niet gebeuren. Deze sport heeft me alles gegeven. Als ik ooit stop, wil ik dat doen met een grote glimlach en met respect voor wat de Formule 1 mij heeft gebracht.”

LEES OOK: Hamilton sneert naar ‘negatieve’ oude garde: ‘Hebben vaak niets bereikt’

Hoewel Pérez de tijd voor zichzelf heel fijn vond, bleef de Formule 1 knagen. “De eerste maanden waren geweldig”, blikt hij terug. “Ik merkte dat ik de Formule 1 miste, want ik bleef het volgen. Ik stond zelfs nog steeds vroeg op voor de races. Toen dacht ik: oké, ik mis dit misschien wel meer dan ik had verwacht.” Die nieuwe honger past perfect bij zijn frisse start bij Cadillac, dat in 2026 in de Formule 1 debuteert. Pérez ziet zijn nieuwe uitdaging als een unieke kans. “Het voelt geweldig. Als ik erop terugkijk, was het bijna een droomscenario: een jaar pauze nemen, jezelf resetten… en nu heb ik alle energie om terug te keren, met het team te werken en het op alle fronten vooruit te helpen.”

Belangrijke lessen

De pauze heeft Pérez een bredere blik op de sport gegeven. “Wanneer je in die Formule 1-bubbel zit, maak je je als coureur druk om zoveel dingen. Je bent nooit tevreden, omdat je denkt dat er ergens nog een tiende te vinden was. Je vergeet te genieten. Terwijl we eigenlijk bevoorrecht zijn dat we mogen doen wat we het liefste doen. Dat was voor mij de grootste les: je moet de sport blijven waarderen. We zijn zó competitief en zo gefocust op het maximaal presteren, dat je vergeet ervan te genieten. Dit is mijn laatste grote project in de sport. Ik wil ervoor zorgen dat het een succesvolle comeback wordt.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.