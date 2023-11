Sergio Pérez denkt dat zijn collega-coureurs nog wel het een en ander kunnen leren van hem en Fernando Alonso. De twee mannen voerden lange tijd een verhitte strijd om de derde plek, en volgens Pérez was dat duel het schoolvoorbeeld van hoe het hoort te zijn.

Dat Max Verstappen en Lando Norris eerste en tweede zouden worden in de Grand Prix van Brazilië werd al snel duidelijk. Maar de derde plek, die was nog niet zo stabiel. Lewis Hamilton maakte op een gegeven moment aanspraak op de plek voordat hij weer ingehaald werd door Fernando Alonso. Vervolgens zette Sergio Pérez de aanval in. Ruim twintig rondes lang duelleerden Pérez en Alonso met elkaar, met een paar momenten waarop Pérez de strijd leek te winnen. Maar uiteindelijk was de laatste plek op het podium toch echt voor Alonso.

Pérez genoot ontzettend van het gevecht. “Het was een intens duel”, vertelt hij na afloop aan Sky Sports. “Ik probeerde echt alles. Uiteindelijk was het niet genoeg. Maar het is volledig verdiend voor Fernando. We hadden een mooi gevecht, helemaal fair en tot het uiterste. Ik denk dat veel coureurs daar nog wel van kunnen leren. Wat wij vandaag deden, de manier waarop we met elkaar raceten, ik denk dat dat is hoe het zou moeten. Ik zat uiteindelijk net een beetje aan de verkeerde kant en daardoor verloor ik, maar het is prima want het was zo’n mooi duel.”

Voor de camera van F1TV heeft Alonso het grootst mogelijke respect voor zijn rivaal. “We deden een paar behoorlijk agressieve zetten, allemaal met erg veel respect. Ik ben blij dat het duel met Checo was, en dat we er een mooie show van konden maken.”

Pérez kan dat alleen maar beamen. “Ik denk niet dat er veel coureurs zijn waarbij je dit soort manoeuvres kan uithalen. Het was erg spannend van het begin tot het einde, maar ook erg vermakelijk. Ik had er veel lol in. Uiteindelijk kreeg hij het podium, dat is nou eenmaal hoe het gaat in deze sport.”

