Het moet het weekend van de revanche worden, maar de vooruitzichten daarop zijn voor Sergio Pérez na achttien minuten kwalificatie al compleet verkeken. De Mexicaan overleeft de eerste schifting niet, eindigt op een beschamende achttiende plek.

Aan de steun van zijn fans ligt het niet. Een orkaan van geluid stijgt op het Autódromo Hermanos Rodríguez op wanneer de lokale held Sergio Pérez in zijn Red Bull RB20 voorbij stuift. In aanloop naar de thuisrace heeft de Mexicaan toegegeven aan een ‘belabberd seizoen’ bezig te zijn. Het nummer in Mexico-Stad moet de ommekeer inluiden. “Bedankt iedereen voor alle steun”, schrijft hij vrijdag op zijn X-kanaal. “We gaan hard aan het werk om jullie een geweldige kwalificatie te bezorgen.”

Pérez is op zoek naar revanche. Niet alleen voor de zwakke prestaties van de afgelopen maanden, ook voor de flop van een jaar geleden toen zijn race in de eerste bocht eindigde na een crash met Charles Leclerc. Ondanks alle mooie woorden en nieuwe beloften levert Max Verstappens teamgenoot opnieuw een wanprestatie. Pérez houdt alleen Esteban Ocon en Zhou Guanyu achter zich. “Ah…”, is het enige dat de Mexicaan over de boordradio nog kan uitbrengen na de blamage. Voor de vijfde keer dit seizoen strandt hij in Q1. Hoe lang houdt Red Bull de gevallen ster nog de hand boven het hoofd, ondanks een contract voor 2025?

“Dit is een hele moeilijke dag”, meent Pérez. “Ik kreeg geen vat op de auto. De kwalificatie was als de rest van het weekend, ik worstel enorm met de remmen in de langzame bochten. Een beetje vergelijkbaar met de vorige race in Austin: ik kan de bochten niet aanvallen. Ik zal proberen in de race alles te maximaliseren. Als we wat punten kunnen scoren zou dat een enorme prestatie zijn. Maar het wordt moeilijk door de positie waarin we zitten.”

