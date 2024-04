Slechts 66 duizendsten kwam Sergio Pérez tekort op zijn teamgenoot tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Hiermee staat Red Bull eindelijk weer met twee auto’s op de eerste startrij. Toch is het team er niet zeker van deze posities vast te kunnen houden in de race.

“Het was heel spannend met Max”, zegt Pérez na afloop van de sessie. “Voor mijn gevoel was het een goede ronde. We zitten het hele weekend al dicht op elkaar en als de marges zo klein zijn, kan van alles het verschil maken. De exit bij de start van mijn ronde was niet perfect, dat had het verschil kunnen maken voor de snelste tijd.”

Wel maakt hij zich wat zorgen over de race morgen. “We hebben natuurlijk een goede uitgangspositie, maar ons racetempo was vanochtend niet zo heel sterk. We werken er hard aan, dus hopelijk zijn we morgen sterk in de race”, besluit Pérez na het behalen van zijn beste kwalificatieresultaat van dit jaar.

Ook teambaas Christian Horner is nog niet zo zeker of ze de eerste twee posities kunnen vasthouden in de race. “De koele omstandigheden morgen en het gedrag van de banden worden een uitdaging voor ons. Ik weet zeker dat het een interessante race gaat worden en het is natuurlijk gewoon fijn dat we op de eerste rij staan.”